Angers-ASSE : Moulin pointe l'irrégularité angevine "On ne fait pas partie des écuries européennes"

Battu 1-0 par Saint-Etienne à cause du but sublime de Wahbi Khazri, Angers fait du surplace en Ligue 1 et pointe à la 9e classement. Le constat de Stéphane Moulin, le coach du SCO, après le match est implacable : "Angers ne fait pas partie des écuries européennes".