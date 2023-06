Anigo, Di Meco... "Les Minots", l'histoire des joueurs qui ont sauvé l'OM de la catastrophe en 1981

Plus de 40 ans après, l'expression est restée. Et a même même été ressortie en 2002 lors d'un PSG - OM de légende où la réserve marseillais avait décroché un 0-0 dans un Parc médusé et révolté. "Les Minots" ont sauvé l'OM de la catastrophe industrielle au début des années 80. Au bord de la D3, ces jeunes joueurs sans expérience avaient réussi à éviter une descente qui aurait rimé avec la mort du club... Une bande de potes à laquelle Benjamin Courmes invité de l'After a - entres autres - consacré un documentaire diffusé chez nos confrères de Canal+.