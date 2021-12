ASSE 0-5 Rennes : "Ce groupe va se relever", Puel garde espoir malgré un contexte "pas évident à gérer"

Lanterne rouge du championnat, l'ASSE a été corrigée par Rennes (0-5) en début d'après-midi ce dimanche. Les Verts restent englués en dernière position et viennent de vivre une semaine horrible avec trois défaites de rang (PSG, Brest et Rennes). Et qui va se relever si l'on en croit les déclarations de Claude Puel. Le technicien stéphanois regrette aussi le contexte parfois pesant à Geoffroy-Guichard.