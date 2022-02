ASSE-Montpellier en direct: les Stéphanois se heurtent à un incroyable Omlin!

Zoom sur la composition de départ de Saint-Etienne...

Par rapport au dernier match et l'élimination, en huitième de finale de la Coupe de France à Bergerac (1-0) dimanche dernier, Pascal Dupraz (Saint-Etienne) effectue trois changement dans son onze de départ. Mahdi Camara, Assane Diousse et Adil Aouchiche sont remplacés par Eliaquim Mangala, qui fait ses grands débuts, Falaye Sacko, qui débute également sous ses nouvelles couleurs, et Wahbi Khazri, de retour de la CAN.

Un système en 5-4-1: Bernardoni - Maçon, Mangala, Kolodziejczak, Nadé, Sacko - Youssouf, Boudebouz, Douath, Bouanga - Khazri (c).

Remplaçants: Green (g), Aouchiche, Bakayoko, Diousse, Hamouma, Moueffek, Nordin, Sow, Thioub.

Absents: Camara, Crivelli, Gabriel, Gnagnon, Moukoudi, Neyou, Sako et Trauco.