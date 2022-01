ASSE : "Pas de fatalisme", le message mobilisateur de Dupraz

Saint-Etienne occupe la dernière place du classement de Ligue 1 après la 20e journée. Les Verts comptent 4 points de moins que Metz (qui a un match en plus) et Lorient, et à 5 points de Bordeaux et Troyes. Pour Pascal Dupraz, il est urgent de prendre des points et de ne pas se laisser abattre.