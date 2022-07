ASSE : "Pas une galère d'être ici" affirme Briançon qui espère la remontée en L1 "dans les deux ans"

Après une riche page nîmoise, Anthony Briançon va poursuivre sa carrière à Saint-Etienne. Un "grand club" en souffrance et qui démarrera le championnat avec un handicap de trois points et les quatre premiers matches à domicile à huis clos. Malgré ses éléments négatifs, le défenseur de 27 ans veut relever le challenge. Et amener dans les deux ans, les Verts à leur place... en Ligue 1.