ASSE-Rennes en direct: les Rennais peuvent reprendre la deuxième place

Rennes sait voyager

Rennes n'a plus perdu la moindre rencontre à l'extérieur depuis le 19 septembre dernier. C'était alors en Ligue 1, sur la pelouse de Marseille (2-0). Depuis, toutes compétitions confondues et en déplacement, le club reste sur une série, en cours, de six matchs sans défaite (quatre victoires, deux matchs nuls).