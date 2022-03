ASSE-Troyes en direct: Saint-Etienne est mené et sous pression

Saint-Etienne, pour s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge

De son côté, Saint-Etienne (six victoires, huit matchs nuls, quatorze défaites) est 18e et barragiste (comme à domicile) avec 26 points, la cinquième plus mauvaise attaque (28 buts marqués) et la deuxième plus mauvaise défense (50 buts encaissés). Un succès et la formation pourrait encore plus s'éloigner de la zone rouge et occuper la quinzième position.