Auxerre 1-2 PSG : "Il aura des opportunités", Galtier prend la défense d’Ekitike

Le PSG s'est imposé sur la pelouse d'Auxerre ce dimanche soir (2-1) grâce à un doublé de Kylian Mbappé, et se rapproche encore un peu plus de son 11ème sacre de champion de France. Et en conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à défendre Hugo Ekitike, frustré de ne pas avoir marqué lors de cette rencontre.