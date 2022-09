Auxerre 1-3 Lorient : Le Bris ne s’enflamme pas malgré le très bon début de saison des Merlus

Il n’y aura pas eu de match. Réalistes et dominateurs de la première à la dernière minute de jeu, les Merlus ont tranquillement évité le piège AJ Auxerre (1-3) et surfent sur leur bonne dynamique pour grimper provisoirement à la troisième marche de la Ligue 1, à égalité de points avec l’OM et le PSG. Pour les buts, Ouattara, Moffi et Le Fée ont marqué côté visiteur. Hein est l’unique buteur côté auxerrois. Les locaux sont 14e avec sept petits points en huit matchs.