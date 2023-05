Auxerre : Supporters et commerçant croisent les doigts pour le maintien en L1

Dans la course au maintien, l'AJ Auxerre (16e avec 1 point d'avance sur le premier relégable) a son avenir entre ses mains à deux journées de la fin. Dans la préfecture icaunaise, les supporters et les commerçants sont suspendus à l’avenir du club local, un an après son retour dans l’élite du football français.