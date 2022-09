Avec 34 rouges distribués, la Ligue 1 surpasse tous les grands championnats

Elle n'a pas d'équivalent dans ce domaine et on ne parle - malheureusement - pas de résultats en Coupe d'Europe. Les clubs de Ligue 1 ont déjà subi 34 exclusions dont neuf pour Reims et Montpellier en tête de ce classement. Loin devant les autres membres du Big Five européen.