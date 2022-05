Avec Rami, Bernardoni, Galtier, La LFP lance une campagne de lutte contre l’homophobie dans le football

Dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie du 17 mai, et pour la quatrième saison consécutive, la Ligue de Football Professionnel et les 40 clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT se mobilisent pour lutter contre l’homophobie sur tous les terrains.