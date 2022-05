Barrages L1/L2 : chaos après Saint-Étienne - Auxerre... "J'ai flippé" avoue Furlan

Soulagé de la montée en Ligue 1 de son équipe aux dépens de Saint-Etienne relégué, Jean-Marc Furlan est revenu sur l'après-match houleux vécu par son équipe. La séance de tirs au but sitôt terminée, des dizaines de supporters ont envahi Geoffroy-Guichard lançant des fumigènes et autres feux d'artifices. L'entraîneur de l'AJ Auxerre avoue avoir eu peur et évoque aussi le comportement de certains supporters qui gangrènent les tribunes françaises.