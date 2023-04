Bordeaux 2-0 Bastia : "Un peu d'humilité", le coup de gueule de Brouard sur l’attitude des Bordelais

Bordeaux a fait une très bonne opération ce samedi en s'imposant 2-0 contre Bastia. Les Girondins ont profité de ce succès pour mettre un terme à la très bonne série du Sporting qui restait sur 6 matchs sans défaite, et qui pointe désormais à 8 points des Bordelais. Mais dans cette rencontre, la fin de match a été particulièrement houleuse avec un début de bagarre générale et deux expulsions. Et en conférence de presse, Régis Brouard a pointé du doigt l’attitude des Bordelais.