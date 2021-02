Bordeaux : "Depuis Lyon, il y a comme un abattement", analyse Gasset

Battu à Nîmes ce dimanche (2-0), Bordeaux plonge un peu plus dans la crise avec cinq défaites et un nul sur les six derniers matchs de L1. L’entraîneur Girondins, Jean-Louis Gasset, estime que depuis Lyon il y a « comme un abatttement ».