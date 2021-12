Bordeaux : le message fort de Lopez pour ne pas avoir une Coupe de France "faussée"

"Ça n'a pas trop de sens d'avoir une compétition qui est faussée à ce niveau là, on maintien une conversation avec la fédé, tu as un tournoi qui est tronqué et qui n'a pas la même valeur.", les impacts du Covid par Gérard Lopez président des Girondins de Bordeaux.