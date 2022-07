Bordeaux, monument du foot français en péril

Menacé de disparition après sa relégation en National confirmée par la FFF, Bordeaux vit des heures bien sombres de son histoire, si riche et fournie en titres et en émotions. Qu'on se le dise, la dépôt de bilan et une possible disparition du club seraient un drame pour le foot français. Car les Girondins sont un monument dans le paysage hexagonal.