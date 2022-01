Bordeaux-OM en direct: moins d'absents que prévu pour les Girondins

Bordeaux reçoit l'OM ce vendredi soir (21 heures) et espère conserver ses 44 ans d’invincibilité à domicile contre l’OM. Longtemps incertaine à cause de nombreux cas de Covid chez les Girondins, la rencontre a finalement été maintenue, et sera à suivre en direct sur RMC Sport. L’effectif marseillais est lui aussi touché.

La compo probable des Girondins (INFO RMC SPORT) Les Bordelais compteront finalement moins d'absents que prévu pour cette rencontre - même si plusieurs joueurs n'ont que très peu d'entraînements dans les jambes. Selon nos informations, le club a demandé une dérogation, acceptée, pour faire jouer Benoît Costil comme le stipule le protocole de la LFP. Le poste de latéral gauche est impacté et le milieu de terrain bordelais également. Remi Oudin, symptomatique mais apte à jouer sera titulaire. Laurent Koscielny est encore juste. Deux jeunes pros qui comptent plusieurs matchs en Ligue 1 joueront au milieu: Issouf Sissokho et Tom Lacoux. Le onze probable de Bordeaux: Costil - Pembélé, Mexer, Gregersen, Kwateng - Dilrosun, Sissokho, Lacoux, Oudin - Elis, Hwang NP Le groupe de l’OM Si les Bordelais ont été largement touchés par le Covid, les Marseillais n’ont pas non plus été épargnés en fin de semaine. Ils auront quelques absents de taille comme Milik, Gerson et Alvaro Gonzalez, Le groupe de l'OM: P. Lopez, Ngapandouetnbu, Vanni - Lirola, L. Peres, Balerdi, Caleta-Car, Saliba - Guendouzi, Bo. Kamara, Targhalline, Sciortino, Bertelli, C. Souaré - L. Henrique, De La Fuente, Payet, Harit, Ünder, Ben Seghir Coup d'envoi à 21 heures Bordeaux reçoit Marseille ce vendredi soir pour le premier match de la 20e journée de Ligue 1. La rencontre se déroulera à huis clos. Et sera à suivre à 21h dans ce direct commenté de RMC Sport.