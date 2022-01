Bordeaux - OM : "On sera présent autour du stade" préviennent les Ultramarines

"On est en colère, on se sent floués", réagit Florian Brunet au micro de RMC Sport. "Jouer un tel match sans public, avec une équipe décimée, c'est inconcevable, on ne peut laisser faire ça sans rien dire", assène el porte-parole des Ultramarines bordelais. Les Girondins ont demandé le report de leur rencontre contre Marseille en Ligue 1, en raison de cas de Covid dans leur effectif. Si la LFP ne reporte pas le match, il aura lieu à huis clos a prévenu la direction du club.