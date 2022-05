Bordeaux : "On mérite ce qui nous arrive" admet Guion

Accroché par Lorient (0-0) à domicile samedi soir, Bordeaux est quasiment condamné à la Ligue 2 (dernier à une journée de la fin du Championnat et trois points de retard sur Metz, barragiste, qui compte une meilleure différence de buts). Après la rencontre, David Guion n’a pas fui ses responsabilités. "La saison a été tellement mauvaise, je pense que l'on mérite ce qui nous arrive. On mérite les critiques. Je me mets dans cet échec-là, j'étais venu pour maintenir les Girondins et je n'y suis pas arrivé. J'avais 13 matches, deux mois et demi, je n'ai pas su fédérer autour de ce maintien. C’est aussi un échec personnel".