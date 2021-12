Bordeaux, PSG, Reims, Angers : flambée de cas de Covid-19 en Ligue 1

Le variant Omicron est en train de devenir majoritaire en France (il le sera vraisemblablement entre Noël et le Jour de l'an) et son explosion en France touche aussi la Ligue 1. Bordeaux, le PSG, Angers et Reims ont notamment annoncé des cas ce mercredi avant la 19e journée.