Brest 1-1 OM : Malgré Sanchez, les Phocéens calent dès la 2e journée… Le goal replay du match

Devant à la pause grâce à Nuno Tavares, l'OM a logiquement cédé dans le second acte et aurait même pu perdre sans plusieurs interventions de Blanco et la maladresse des attaquants de Brest (1-1. Malgré l'entrée en jeu de Sanchez, sa première en Ligue 1, le club breton n'a presque pas été mis en danger après le retour des vestiaires.