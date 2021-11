Brest-Lens en direct: les Brestois font déjà le break!

Quel(s) buteur(s) pour cette rencontre?

Depuis le début de cette saison de Ligue 1, les co-meilleurs buteurs de Brest, déjà auteurs de quatre buts marqués, sont le milieu de terrain français Romain Faivre (23 ans), qui a également délivré quatre passes décisives, et l'attaquant français Franck Honorat (25 ans), qui a également délivré une passe décisive. Du côté de Lens, avec déjà quatre buts marqués, il s'agit du milieu de terrain polonais Przemyslaw Frankowski (26 ans), qui a également délivré trois passes décisives, de l'attaquant français Arnaud Kalimuendo (19 ans) et de l'attaquant français Wesley Said (26 ans).