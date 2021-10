Brest-Monaco en direct: Avec Ben Yedder, Les Monégasques veulent enchaîner

Un besoin urgent de victoire pour Brest

Avec seulement six points au compteur en 11 matchs, Brest pointe à la 19e place de Ligue 1 et aurait grandement besoin d’une victoire pour souffler. Derrière, l’ASSE patine aussi. Les troupes de Der Zakarian ont arraché un point précieux face au LOSC le week-end dernier et chercheront à s’offrir un premier succès devant leur public cet après-midi.