CAN : "Impossible", Kombouaré ne croit pas que des clubs retiendront des joueurs

La CAN menacée d'annulation ? "Je ne vais pas me faire de fausse joie", a coupé court Antoine Kombouaré en conférence de presse. La Confédération africaine songerait à annulé le tournoi déjà reporté d'un an, en raison des cas de Covid en Afrique. L'entraîneur du FC Nantes juge aussi "impossible" que des clubs retiennent leurs joueurs, comme le menacent des clubs anglais.