CAN : le sélectionneur des Comores avoue avoir "essayé de convaincre" des joueurs de Ligue 1

Amir Abdou, sélectionneur des Comores, qualifié pour la CAN : "On a essayé de convaincre (Warmed Omari et Zaydou Youssouf) de venir avec nous. Mais ils ont choisi de rester avec leurs clubs. On a fait le maximum, mais ça a été un refus. Ce ne sont pas les seuls..."