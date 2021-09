Chelsea, Barça, PSG... Le onze probable des cadors d'Europe

Le mercato a fermé ses portes dans la nuit du 31 aoput au 1er septembre, et il a été animé ! Le PSG a mis la main sur Messi et Ramos, et conservé Mbappé. Le Barça a envoyé Griezmann en prêt à l'Atlético. Chelsea a mis le paquet sur Lukaku. Manchester United retrouve Cristiano Ronaldo... Découvrez le onze probable des favoris à la victoire en Ligue des champions.