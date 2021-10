Cinq clubs de L1 dans les 10 meilleurs formateurs d'Europe

Lyon occupe la 3e place du podium, derrière le Real Madrid et Barcelone, au nombre de joueurs formés au club et évoluant actuellement dans le Big 5. Une étude du CIES publiée le 25 octobre, avec Rennes, le PSG, l'ASSE et l'AS Monaco dans le Top 10. Avec un classement étendu aux 31 championnats européens, l'Ajax occupe la tête du classement devant le Chakhtior et le Sporting.