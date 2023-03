Clermont 0-4 Lens : "C'est une délivrance", confesse le Lensois Openda après son triplé express

Auteur du triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 de ces 50 dernières saisons, le jeune attaquant des Sang et Or Loïs Openda a retrouvé le chemin du but à Clermont (0-4) ce dimanche 12 mars. Il a mis le ballon au fond des filets à trois reprises en 4 minutes 31, avant de délivrer une passe décisive à son coéquipier Alexis Claude-Maurice.