Comme Xavi, ils ont été champions d'un même club comme joueur et entraîneur

Champion d'Espagne à 8 reprises en tant que joueur avec Barcelone, Xavi vient de remporter le trophée cette fois comme coach des Blaugrana. Avant lui, Luis Enrique et Guardiola avaient réussi pareille performance. Ainsi que Cruyff, champion comme joueur puis coach du Barça... et de l'Ajax. À l'étranger, Puel, Deschamps, Ancelotti, Zidane ou encore Conte et Beckenbauer ont réussi le même doublé.