OM : concurrencer le PSG pour le titre ? "On doit se dire que tout est possible" lance Balerdi

Le PSG est toujours en tête de la Ligue 1 à l'issue d'une phase aller qui reste réussie malgré deux défaites lors des trois dernières journées. Avec 47 points, le club de la Capitale est même au-dessus de ses temps de passages de l'an passé au même stade (46 points). La seule différence, c'est que la concurrence prend aussi beaucoup de points. Lens est en embuscade (44 points) et l'OM n'est pas non plus si loin (42). Forcément on pense au titre du côté de la Canebière. Même si l'objectif numéro 1, c'est évidemment d'accrocher le podium selon Leonardo Balerdi, défenseur olympien et invité de Rothen s'enflamme sur RMC...