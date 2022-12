Coupe, championnat... Quand reprennent les clubs du Big 5 ?

La Coupe du monde 2022 est désormais du passé. L'Angleterre et l'Espagne ont même déjà repris le chemin des terrains, en League Cup et Copa del Rey. La Ligue 1 reprend une semaine plus tard. En Italie et en Allemagne, les clubs peuvent souffler : les prochaines rencontres auront lieu en 2023.