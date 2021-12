Covid : le député à l’origine de l’amendement sur les jauges s'explique dans l'After

Sacha Houlié, député à l’origine de l’amendement adopté ce mercredi "On a pris une décision fondamentale qui est de maintenir les activités sportives et culturelles. Et donc dans la mesure du possible, on doit organiser ce maintien avec le moins de contraintes."