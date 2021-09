CR7, footballeur le mieux payé au monde devant Messi et Neymar, 2 Français dans le top 10

Entre salaires démentiels et contrats de sponsoring souvent juteux, les meilleurs footballeurs de la planète s'assurent des revenus très confortables. Mais dans cette catégorie, personne n'arrive à la cheville de Cristiano Ronaldo. Le seul - avant impôts - à franchir la barre des 100 millions d'euros de revenus. Top 10 où l'on retrouve Messi et Neymar sur le podium et deux Français.