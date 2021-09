D'abord bloqué par la DNCG, comment l'OM a réussi à se faire prêter Harit

Alvaro, Lirola et Balerdi ont fait un effort salarial sur cette saison, qui sera rattrapé sur la suite de leur contrat. Ce geste permet à Marseille d'économiser plus de 2 millions d'euros et de s'offrir, en prêt, le milieu offensif de Schalke 04.