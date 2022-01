De ses débuts à Manchester City à Lens, retour sur le parcours de Séko Fofana

Il est la pierre angulaire du milieu de terrain du RC Lens depuis la saison passée : le Franco-Ivoirien Séko Fofana n'en finit plus d'impressionner à chaque sortie, à l'image de son doublé face au voisin lillois en Coupe de France cette semaine. Pour l'occasion, RMC Sport retrace le parcours du numéro 8 des Sang et Or.