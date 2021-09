Depuis Nice - OM, Galtier incite ses joueurs à ne pas célébrer un but devant les supporters adverses

Nice - OM fin août. Et Lens - Lille, le week-end dernier. Deux chocs qui ont été plus marqués par les débordements avec les supporters que le jeu en lui-même. Fort dommageable pour une Ligue 1 qui retrouve des stades pleins et dont le spectacle est plutôt agréable. Depuis justement ce match contre les Marseillais, Christophe Galtier est clair : il préfère éviter que ses joueurs célèbrent leur but devant ou à proximité des supporters adverses.