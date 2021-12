Donnarumma, Haaland.. Les joueurs de 23 ans les plus chers poste par poste

Lettre du CIES du 6 décembre 2021, qui répertorie la valeur marchande des 10 joueurs de moins de 23 ans les plus chers, poste par poste. Donnarumma est le gardien le plus cher. Haaland l'attaquant le plus cher, loin devant Mbappé.