Droits TV : Canal+ va bien diffuser (et payer) ses deux matches de L1... mais ne lâche pas sur le terrain judiciaire !

Le feuilleton des droits TV n'a pas encore trouvé son épilogue mais un peu plus de visibilité. Débouté face à beIN Sports, Canal+ devra bien honorer son contrat et donc payer - et diffuser - ses deux matches de Ligue 1 par journée. La chaine cryptée fait néanmoins appel de cette décision. Mais ce dernier n'est pas suspensif.