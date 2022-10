EN DIRECT Angers-Rennes: les Rennais peuvent dépasser l'OM

Zoom sur la composition de départ d'Angers...

Par rapport au dernier match, de dimanche, en Ligue 1, sur la pelouse de Toulouse (3-2), Gérald Baticle (Angers) effectue quatre changements dans son onze de départ. Le gardien de but français Yahia Fofana (22 ans), absent, le défenseur ivoirien Souleyman Doumbia (26 ans), absent, le milieu de terrain français Himad Abdelli (22 ans), sur le banc, et l'attaquant sénégalais Abdallah Sima (21 ans), sur le banc, sont remplacés par le gardien de but français Paul Bernardoni (25 ans), titulaire pour la première fois depuis le 3 septembre, l'attaquant français Pierrick Capelle (35 ans), le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi (22 ans) et le milieu de terrain français Amine Salama (22 ans).

Un onze en 5-3-2: Bernardoni - Valery, Houtondji, Amadou, Ba. Mendy, Capelle (c) - Hunou, Bentaleb, Ounahi - Boufal, Salama.

Remplaçants: Borne (g), Bamba, Blazic, Taïbi, Abdelli, Sima, Thioub, El Melali, Chetti.

Absents: Diony, Doumbia, Eneme-Ella, Fofana, Kalla et Ould Khaled.