EN DIRECT - Lens-Clermont: les Sang et Or prêts à confirmer face à Clermont ? LEN 0 0 CLM 2'

Après la défaite dans le derby du Nord (1-0) le 9 octobre dernier, le RC Lens a remporté chacun de ses quatre derniers matchs. Et avec la manière. De son côté Clermont obtient souvent des bons résultats en déplacements : un match nul à Monaco (1-1) ou à Nantes (1-1) plus récemment, ou encore une victoire à Ajaccio (1-3). De quoi gêner les Sang et Or, actuels sérieux dauphins du PSG ? Réponse dès 17 heures !