EN DIRECT - Ligue 1: grosse lutte pour le maintien avec Nantes, Montpellier, Ajaccio et Strasbourg qui s'opposent

Reims peut entrer dans le top 10

Sept défaites de suite en Ligue 1, voilà le bilan actuel du promu Auxerre qui occupe la 19e place au classement. Malgré cette série catastrophique, les Auxerrois ont fait preuve d’une belle force de caractère contre Monaco, en ne passant pas si loin d’arracher un match nul qui semblait illusoire vu le début du match (3-2).

C’est face au coriace Reims que Auxerre devra user de cette même force pour créer la surprise face à un adversaire qui ne cesse d’impressionner depuis que le coach Will Still occupe le banc de touche. En plus de ne pas avoir perdu depuis septembre dernier, les Rémois ont arraché un match nul contre le PSG et gagnés 4-2 face à Lorient. Menés par un Balogun plus tranchant que jamais, Reims peut entrer dans le top 10.