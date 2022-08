EN DIRECT - Ligue 1: Angers coule, Nice toujours mené, Sakho lance Montpellier

but!!!

Montpellier 1-0 Auxerre : SAKHOOOO, LE MHSC TROUVE LA FAILLE !!!

Très joli but de l'ancien défenseur du PSG sur ce centre lointain venu de la droite. Sakho s'élève plus haut que tout le monde et décroise une belle tête qui termine dans le petit filet opposé !!!