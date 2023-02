EN DIRECT Ligue 1: Rennes, Monaco, Lens, Nice... Suivez le multiplex des matchs de 21h en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Après une folle soirée de mercato mardi soir, place à une folle soirée de football, qui commence donc avec 5 matchs à 21h, dont trois à suivre dans ce multiplex: Monaco-Auxerre, Rennes-Strasbourg et Lens-Nice, les trois matchs diffusés par Prime Video. Les autres match, Montpellier-PSG et Loyn-Brest seront livés à part.

Auparavant, on aura eu 5 matchs à 19h, Toulouse-Troyes, Reims-Lorient, Nantes-OM, Losc-Clermont et Angers-Ajaccio. Les recrues du derneir jour du mercato ne sont pas encore enregistrées. On ne verra donc pas Vitinha sous ses nouvelles couleurs, mais Ounahi, lui, est bien là avec l'OM. Les compos seront disponibles vers 20h. Coup d'envoi à 21h donc, sur Prime Video. Des matchs à suvire en direct sur le site et l'appli RMC Sport. et bien sûr à la radio sur RMC.