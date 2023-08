EN DIRECT - Ligue 1: suivez en direct l'opposition entre Rennes et Metz

Un mercato très prometteur à Rennes

4e la saison dernière, le Stade Rennais réalise pour l’heure un mercato intelligent pouvant lui permettre de pourquoi pas titiller le podium sur le papier. Éléments plus que fiables à Nantes et Lorient, Ludovic Blas (suspendu pour la rencontre du jour) et Enzo Le Fée renforcent un onze déjà séduisant sur le papier composé notamment de Bourigeaud, Gouiri et Kalimuendo.