Monaco-Lens en direct: duel d'ambitieux

Onze de Lens

On prend les mêmes que pour les deux premières journées et on recommence ! On notera quand même la première dans le groupe de Kakuta, jusque-là blessé.

Lens: Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Da Costa - Sotoca, Openda.

Remplaçants: Leca, Wooh, Cabot, Haïdara, Berg, Kakuta, Poreba, Ganago, Saïd.