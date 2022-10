EN DIRECT - OL-Lille: suivez le dernier match de la 13e journée

Les Dogues sur leur lancée

Les hommes de Fonseca ont remporté leur trois derniers matchs, contre Lens (1-0), Strasbourg (3-0) et Monaco (4-3), alors qu'ils n'avaient auparavant pas enchaîné deux succès depuis le début de saison. Ils ont marqué 25 buts en Ligue 1, soit leur meilleur total à ce stade depuis la saison 1981-1982 (26), et au cours des 15 dernières rencontres. Seul Monaco et l'Inter Milan font mieux dans le top 5 européen.