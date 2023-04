EN DIRECT - Ligue 1: Auxerre commence très fort dans le match de la peur face à Nantes

Un contexte difficile pour Nice

Si sportivement les Aiglons sont sur la bonne voie depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc, l'extrasportif a pris le pas il y a quelques jours. En effet, l'affaire Galtier pollue la préparation niçoise même si le coach niçois a dédramatisé en conférence de presse. "Franchement, il n'y a rien de particulier à dire. On est très unis, on sait ce qu'on veut et on ne prête pas attention au reste. On ne nie pas que ça existe, mais on fait en sorte que ça ne nous atteigne pas. On est focalisés sur le terrain", a expliqué Didier Digard.