EN DIRECT - Ligue 1: suivez le multiplex de la dernière journée, avec la bataille pour l'Europe et la lutte pour le maintien

Epilogue de la saison de Ligue 1 ce samedi, avec le multiplex de la 38e et denière journée. Si le PSG est déjà sacré champion de France, tout reste à déterminer ailleurs: Monaco, l'OM et Rennes bataillent pour les places en Ligue des champions, Strasbourg et Nice rêvent d'Europe, Saint-Etienne et Metz espèrent un miracle en bas de tableau.